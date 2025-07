Governo sorteia artesãos para Galpão do Empreendedorismo na Expoacre

Os artesãos que participarão do Galpão do Empreendedorismo na 50ª Edição da Expoacre, em Rio Branco, foram selecionados nesta sexta-feira, 18, durante sorteio realizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete). A seleção também teve a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

Serão 24 artesãos dos segmentos de laços e bonecas, moda infantil, moda pet, crochê, lembranças do Acre, biojóias, artesanato indígena, madeira, artesanato peruano, reciclagem e artigos diversos. Uma reunião de alinhamento será feita com os sorteados na próxima terça-feira, 22, em horário a ser informado posteriormente, na sede da Acisa, localizada na Avenida Ceará, 2351, bairro Dom Giocondo.

Uma das selecionadas para expor seu trabalho é Maria de Lima, crocheteira com vasta experiência na feira. “Participo da economia solidária, então veio o edital e a gente foi lá na secretaria e me inscrevi. Aí a gente está aqui no sorteio. E eram poucas vagas, mas graças a Deus conseguimos ir no sorteio”.

Com sete participações anteriores na Expoacre, a artesã já está a todo vapor na preparação de tapetes, guardanapos, bonequinhas de crochê e capas para bebedouros, entre outros. “Já estou com bastante coisa pronta lá. Esse ano vai ser bom, se Deus quiser. Estou muito ansiosa”, garantiu.

A diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente, destacou a beleza do artesanato acreano no Galpão do Empreendedorismo, na Expoacre. “É uma felicidade muito grande para nós podermos proporcionar, para uma diversidade de pessoas que trabalham com o artesanato, oportunidades únicas de venda neste grande evento que, com certeza, será histórico”.

Segundo a diretora de empreendedorismo, o artesanato acreano estará bem representado no Galpão do Empreendedorismo. “São segmentos extremamente completos e diversos que farão a diferença para as pessoas que forem visitar. Ano passado eu fui como cliente, visitei e comprei peças lindas de madeira; estava tudo maravilhoso. Então, você que não conhece, que ainda não visitou o Galpão do Empreendedorismo na Expoacre, fica aqui o convite: vá lá garantir peças lindíssimas, feitas com muito carinho pelas mãos mágicas dos nossos artesãos acreanos”, convidou Patrícia.

Expoacre

Celebrando 50 edições, a Expoacre será realizada entre os dias 26 de julho e 3 agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, com uma programação diversificada, shows nacionais e rodeio. A feira, que reúne milhares de pessoas todos os anos, é uma oportunidade para geração de emprego e renda.

Confira a lista de artesãos sorteado:

1 DANIELE TUPONI DOS SANTOS – MODA INFANTIL

2 NAGILA LIMA DOS SANTOS – MODA INFANTIL

3 MARIA PERPÉTUA BATISTA DA SILVA – MODA PET

4 ROSÂNGELA TELES CONTREIRAS – LAÇOS E BONECAS

5 SILVIA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA – LAÇOS E BONECAS

6 LIBERALINO BATISTA DE CARVALHO – SEMENTES

7 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS – SEMENTES

8 LARISSA VIEIRA NUNES – SEMENTES

9 CARMEM LOPES DE SOUZA – CROCHÊ

10 SELMA MARIA DE LIMA – CROCHÊ

11 JACKSON HERMÍNIO BRASIL MARUBO – ARTESANATO INDÍGENA

12 EDMUNDO LOPES NONATO – ARTESANATO INDÍGENA

13 RAIMUNDO MAGALHÃES DA SILVA – MADEIRA

14 SANTIAGO FERNANDES LEON – MADEIRA

15 ENOCK TAVARES DA SILVA – MADEIRA

16 FRANCISCO PANDO MARTINS – MADEIRA

17 MARIA AMÉLIA CASSEMIRO DE SOUZA – DIVERSOS

18 KYLMESON AFONSO DO NASCIMENTO – DIVERSOS

19 JOSÉ MARIA FARIAS FERREIRA – LEMBRANÇAS DO ACRE

20 ELIETE SILVA DA CUNHA – LEMBRANÇAS DO ACRE

21 EDIVALDO DE FREITAS PAES – RECICLAGEM

22 JOSÉ NAZARIO GOMES PEREIRA – RECICLAGEM

23 CARLOS ANTÔNIO MONTANO – ARTESANATO PERUANO

24 GRASIELE CORREIA BARBOSA – SEMENTES