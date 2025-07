Governo tenta abrir diálogo com os EUA, após ouvir empresários e agro

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MIDC), Geraldo Alckmin, vai se reunir nesta quarta-feira (16/7) com a Câmara de Comércio Americana (Amchan) para tratar sobre as medidas impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A ideia é reverter a taxação de 50% imposta por Trump na semana passada. Na terça (15/7), Alckmin se reuniu com representantes do setor produtivo e do agronegócio para dialogar sobre alternativas viáveis ao tarifaço.

“A questão é importante e urgente, temos dois fatores: [produtos] perecíveis e outros que estão embarcados. Por isso o empenho de trabalhar. Amanhã vamos reunir com a Amcham e vamos ouvir ainda outros setores que pediram para participar, como a indústria química, cooperativas, outras confederações da Agricultura e Pecuária (CNA) e do Comércio (CNC), empresas de software, de origem americana e forças sindicais”, disse ele.

Crise com EUA

Trump tem ameaçado o mundo com um tarifaço e dá atenção especial ao grupo do Brics e ao Brasil.

A ofensiva se deu principalmente após o encontro de cúpula do Brics no Brasil, no início de julho, quando Lula defendeu moedas alternativas ao dólar e fez discursos pelo multilateralismo.

O presidente norte-americano já ameaçou aplicar taxas de 100% aos países membros do bloco que não se curvassem aos “interesses comerciais dos EUA”.

Após sair em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre exportações brasileiras logo após o final da reunião do Brics. De acordo com o líder norte-americano, o Brasil não está “sendo bom” para os EUA.

Lula informou que a resposta brasileira à taxação será por meio da lei brasileira de Reciprocidade Econômica, que foi publicada esta semana.

Ao anunciar tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, Trump indicou que pode rever a medida se o Brasil abrir seu mercado e remover barreiras comerciais.

Setores nacionais, como a indústria e o agronegócio, se posicionaram contra o anúncio de tarifaço feito por Trump, somando-se aos discursos governistas nesse sentido.

O vice-presidente Geraldo Alckmin tem sido o porta-voz do movimento de aproximação com os setores. O agro, até então, vinha se mantendo distante do governo.

Interlocutores afirmam que a ideia do governo é mostrar para os norte-americanos que a própria população deve sofrer com os efeitos econômicos provocados pelas tarifas. Fontes ouvidas pela reportagem relatam que os veículos de comunicação nos EUA já estão mostrando os possíveis efeitos à economia do país, principalmente relacionados a produtos como café e suco de laranja.

“Nós conversamos com os parceiros americanos do setor industrial para eles também se envolverem nesse trabalho. Mostrando que não só encarece, prejudica a economia brasileira, mas também encarece os produtos americanos e ainda mais da questão da exiguidade do tempo. Então, é importante a participação de vocês para a gente fazer um trabalho em conjunto”, afirmou Alckmin na manhã de terça.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Lara Abreu / Arte Metrópoles 2 de 4

Lula X Trump

Lara Abreu / Arte Metrópoles 3 de 4

Presidente dos EUA, Donald Trump

4 de 4

Geraldo Alckimin fala sobre como reverter tarifas impostas pelos EUA

Samuel Reis / metrópoles

Reunião com os setores da economia

Na manhã de terça, Alckmin e outros ministros, incluindo Fernando Haddad, participaram de um encontro com o representantes do setor produtivo. Durante a reunião, ele afirmou que o governo vai trabalhar para reverter as tarifas de Trump.

“Elas são absolutamente inadequadas. Os Estados Unidos têm déficit na balança comercial com boa parte do mundo, mas têm superávit na balança comercial com o Brasil, tanto no setor de serviços quanto no de bens. Tem superávit há 15 anos na balança comercial com o Brasil”, declarou.

Na parte da tarde, se reuniu com representantes do agronegócio, um dos principais afetados pelas tarifas. Ele destacou que a ideia do governo não é pedir que o prazo seja estendido, mas procurar resolver até 31 de julho. “O governo vai trabalhar para resolver e avançar nos próximos dias, e todos eles se comprometeram a trabalhar e participar”, avaliou.

Lei de reciprocidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica, que estabelece critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual, em resposta a medidas unilaterais adotadas por países ou blocos econômicos que impactem o Brasil.

O decreto também formaliza a criação do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, responsável por deliberar sobre a aplicação de contramedidas provisórias e acompanhar as negociações sobre as medidas unilaterais impostas contra o país. Integram o comitê os ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que o presidirá, da Casa Civil da Presidência, da Fazenda e das Relações Exteriores.

Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que o governo deve seguir os protocolos estabelecidos e pedir a revisão da tarifa. A ideia é seguir um roteiro com diálogo e negociação para que não seja necessário utilizar da lei de reciprocidade.