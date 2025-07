governo-trump-investiga-harvard-e-bolsas-para-estrangeiros-nos-eua

O governo de Donald Trump abriu nesta quarta-feira (23/7) uma nova frente contra a Universidade de Harvard e outras cinco instituições de ensino superior dos Estados Unidos. O Departamento de Estado enviou um comunicado ao reitor de Harvard informando que vai investigar o programa de intercâmbio da universidade e a elegibilidade da instituição como patrocinadora oficial do visto de estudante.

O objetivo, segundo o texto, é garantir que os programas “não sejam contrários aos interesses” do país.

“Para manter o privilégio de patrocinar visitantes de intercâmbio, os patrocinadores devem cumprir todas as regulamentações, incluindo a condução de seus programas de forma que não prejudique os objetivos da política externa ou comprometa os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos”, diz o ofício.

A universidade tem uma semana para entregar registros detalhados dos estudantes e poderá ter funcionários e alunos estrangeiros entrevistados pelo governo.

Leia também

Outras investigações

Em paralelo, o Departamento de Educação dos EUA também anunciou investigações contra a Universidade de Louisville, Universidade de Nebraska Omaha, Universidade de Miami, Universidade de Michigan e Western Michigan.

O foco é apurar uma suposta preferência na concessão de bolsas de estudo a estudantes indocumentados ou beneficiários do programa DACA (Ação Diferida para Chegadas na Infância), o que, segundo o governo, pode violar o Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964 — que proíbe discriminação por origem nacional.

As apurações foram abertas após denúncias do Projeto de Proteção Igualitária da Legal Insurrection Foundation. O secretário adjunto interino para os Direitos Civis, Craig Trainor, justificou a medida.

“Nem as políticas de ‘América em primeiro lugar’ do governo Trump, nem a proibição da discriminação de origem nacional prevista na Lei dos Direitos Civis de 1964 permitem que universidades neguem aos nossos concidadãos a oportunidade de concorrer a bolsas de estudo por terem nascido nos Estados Unidos”, afirmou.

Visão geral do jardim de entrada da Universidade de Harvard

Fachada da Universidade de Harvard

Presidente dos EUA, Donald Trump

Presidente dos EUA, Donald Trump

Presidente dos EUA, Donald Trump

Ofensiva contra Harvard

A nova ofensiva acontece em meio a uma série de embates entre o governo Trump e Harvard. No início do mês, o presidente acusou a instituição de manter um ambiente “totalmente antissemita” e sinalizou que haveria um acordo com o governo.

Antes disso, o Departamento de Segurança Interna já havia enviado intimações à universidade, exigindo dados sobre estudantes estrangeiros. A acusação era de que alunos estariam abusando dos privilégios de visto e promovendo discursos de ódio durante protestos relacionados à guerra em Gaza.

Trump também assinou uma proclamação para restringir a entrada de professores e alunos da universidade nos EUA, e congelou US$ 3,2 bilhões (cerca de R$ 17,47 bilhões) em financiamento federal à instituição. A decisão foi barrada por um juiz.

Em resposta, Harvard afirmou que as medidas do governo são “retaliatórias” e que continuará cooperando com as autoridades, embora conteste as intimações. A instituição diz defender a autonomia das universidades e o direito de decidir sobre quem pode estudar, ensinar ou trabalhar em seus campi.

“Harvard continua defendendo a instituição e seus alunos, professores e funcionários contra a interferência prejudicial do governo, que visa ditar quem as universidades privadas podem admitir e contratar, e o que podem ensinar”, afirmou a universidade em nota.