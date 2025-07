GR6 e KondZilla anunciam álbum em parceria: “GR6 Histórias” com os 20 maiores sucessos das produtoras

Neste sábado (19/7), as duas maiores potências do funk na América Latina, GR6 e KondZilla, acabam de anunciar o lançamento de “GR6 Histórias”, um projeto colaborativo inédito que promete sacudir as estruturas da música urbana. O álbum trará regravações de 20 hits históricos, todos com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, lançados originalmente entre 2014 e 2025.

O objetivo é claro e ambicioso: revitalizar faixas que marcaram uma geração, apresentando-as com nova sonoridade e interpretação, conectando os artistas que abriram caminho para o funk paulista com os nomes que estão dominando as paradas atualmente.

“A música urbana está sempre se reinventando. Os hits não param e muitos deles nasceram aqui, na GR6. Mas é importante lembrar dos sons que abriram as portas pro mundo e seguem na boca do povo. Nossos sucessos são atemporais, e essa regravação é pra eternizar ainda mais essa história”, afirma Rodrigo Oliveira, presidente da GR6.

A nova roupagem das faixas ficará nas mãos dos DJs e produtores mais talentosos da cena, responsáveis por trazer arranjos modernos e contemporâneos, com potencial para tocar tanto os fãs da velha guarda quanto o público que descobriu o funk nos últimos anos.

“GR6 Histórias” será lançado pela Virgin Music, distribuidora global com quem a GR6 mantém parceria desde 2019, reforçando a dimensão internacional do projeto.

Entre os artistas confirmados estão nomes que já figuram como lendas do funk nacional: MC Livinho, MC Davi, MC Don Juan, MC Kevinho, MC Neguinho do Kaxeta, entre outros. Os artistas mais ouvidos do momento também fazem parte dessa história, como MC IG, MC PH, MC Luuky, Kayblack, Vulgo FK, mostrando que o presente do funk é tão grandioso quanto o passado.

Este projeto não é apenas um resgate: é um manifesto sonoro. Um lembrete de onde viemos, com os pés firmes no presente e os olhos no futuro. GR6 e KondZilla não estão apenas lançando um álbum — estão escrevendo mais um capítulo na história do funk brasileiro.