Gracyanne Barbosa faz festa de aniversário para ex-sogra, mãe de Belo, e ele participa

Neste domingo (27/7), Gracyanne Barbosa organizou uma festa para comemorar o aniversário da ex-sogra, Terezinha Vieira, mãe de Belo. O cantor marcou presença na celebração e apareceu ao lado da musa fitness em registros compartilhados por ela nas redes sociais.

“Dia de comemorar a vida dela, com a família reunida e com tudo o que ela gosta. Logo cedo ela ansiosa, olhando tudo, para fazer foto tem que pagar. Figura [risos]”, brincou Gracyanne ao mostrar a ex-sogra momentos antes da comemoração.

Gracyanne não escondeu o carinho que sente pela mãe do ex-marido, Belo: “Terezinha, te amamos muito! Muita saúde e muitos momentos como esse, cheio de amor. Ver a sua alegria, com seus filhos, netos e bisnetos reunidos, não tem preço. Momento feliz para guardar sempre na memória e no coração”, escreveu a influenciadora ao mostrar detalhes do parabéns.

“Pra quem vocês acham que foi o primeiro pedaço?”, ainda questionou Gra em outro story. A ex-BBB contou que a primeira fatia de bolo foi dividida em três pedaços: “Pediu pra dividir em três: os filhos Maurício e Marcelo [Belo], e o neto Paulinho”, contou a morena.

Mesmo após o fim de seu casamento com o pagodeiro, Gracyanne mantém uma boa relação com os familiares do artista. Dona Teresinha, mãe do cantor, e Isadora, sua filha, residem na mesma casa que a musa fitness.

Nas redes sociais, ela já chegou a afirmar que elas continuam sendo família: “[Vão morar comigo] até quando elas quiserem! Somos uma família, e família não se desfaz assim, né? Temos uma ligação muito forte. Dona Teresinha [mãe de Bel], todos os dias, me espera para comer. Quando estou em São Paulo, liga perguntando quando volto, diz que a casa fica vazia quando não estou”, declarou.