Graffiti gigante homenageia Enéas Carneiro em prédio de avenida em Rio Branco

Um mural de grandes proporções com a imagem do político acreano Enéas Carneiro foi finalizado nesta semana em uma das paredes da Avenida Getúlio Vargas, uma das mais importantes vias de Rio Branco. A arte urbana homenageia o médico e ex-deputado federal nascido na capital do Acre e que se tornou conhecido em todo o Brasil nas décadas de 1990 e 2000.

O graffiti, que chama atenção pelo tamanho e riqueza de detalhes, representando o rosto de Enéas em estilo realista, com a tradicional barba espessa, óculos e semblante sério, foi feito em uma força-tarefa de 3 horas. O trabalho foi divulgada pela página Graffiti1000graus. A imagem pode ser vista por motoristas e pedestres que circulam diariamente pela região central da cidade.

“Contamos com a ajuda do Rasta e do Douglas Falcão, no outro dia ao retornar para alguns ajustes na arte o segurança estava à nossa espera, mas deixou que fossemos em bora, o mesmo ficou descrente de que fizemos tudo em uma madrugada. Utilizamos uma técnica desenvolvida pelo Antony, que utiliza uma madeira como régua e já vem marcando, desenhando e pintando ao mesmo tempo, o que tornou possível realizar esse mural em apenas 3 horas sem uso de grid, projeção ou outro tipo de técnica conhecida”, explicou.

Enéas Carneiro ficou nacionalmente famoso por seu estilo de oratória enérgico e por frases de impacto durante campanhas eleitorais. Ele disputou três vezes a Presidência da República e exerceu mandato como deputado federal por São Paulo, sendo reconhecido por sua atuação nas áreas de saúde e soberania nacional.

A obra foi realizada por artistas locais e rapidamente passou a atrair a atenção de moradores, que registram a pintura em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais. A intervenção artística reforça a presença da memória de Enéas em sua cidade natal e deve se tornar um novo ponto de referência visual na capital acreana.