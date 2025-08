Grama de trigo ganha destaque como aliada natural na saúde de gatos na Expoacre 2025; conheça

A Expoacre 2025 tem se destacado pelas novidades deste ano, que estão aguçando a curiosidade do público. Uma delas é a produção dos chamados microverdes, com uma proposta inovadora que agora também contempla os pets.

Entre os cultivos oferecidos, a grama de trigo tem chamado atenção pelos benefícios à saúde dos gatos, que consomem o vegetal de forma instintiva e podem ter sua qualidade de vida melhorada com o uso regular.

Segundo o farmacêutico e CEO da fazenda urbana, Bio Vivos, Dayan Marques, que está expondo sua produção na feira, a grama de trigo é especialmente benéfica para o trato digestivo dos felinos, além de auxiliar na redução da formação de bolas de pelo, um problema comum entre os animais domésticos.

“Ela fornece enzimas naturais, minerais e carboidratos que contribuem para o equilíbrio intestinal. É um alimento funcional que ajuda de maneira segura e acessível”, afirmou o especialista.

Além da grama voltada ao público pet, empresa também oferece uma linha variada de microverdes para consumo humano. Os vegetais são colhidos entre 7 e 10 dias após o plantio, momento em que concentram até 40 vezes mais nutrientes do que na fase adulta.

Entre os mais procurados estão o girassol anão, beterraba, rúcula, couve, mostarda e cenoura. Os produtos são 100% livres de agrotóxicos e podem ser adquiridos por meio de assinatura mensal, em kits personalizados, ou em pontos de venda parceiros, como mercados e lojas de produtos naturais. As bandejas, com cerca de 80g, custam entre R$ 13 e R$ 15, de acordo com a variedade.

A proposta da Fazenda Urbana é popularizar o uso dos microverdes tanto pela sua praticidade quanto pelo alto valor nutricional. Além de funcionarem bem em saladas, omeletes, sucos e pratos quentes, os vegetais também têm ganhado espaço na alta gastronomia, como decoração comestível sofisticada.