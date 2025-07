Grande final do Estadual Sub-20 entre Gálvez e Santa Cruz/AC acontece nesta segunda-feira na Arena da Floresta

A decisão do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20 está marcada para esta segunda-feira (28), às 18h, na Arena da Floresta, em Rio Branco. Gálvez e Santa Cruz/AC vão disputar o título da categoria em um duelo que promete fortes emoções e revelações para o futebol acreano.

O confronto, que deve atrair torcedores e olheiros, simboliza também um momento de ascensão para o futebol do Norte do país. Segundo o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, mudanças recentes na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vêm influenciando diretamente na valorização e no nível técnico das competições regionais.

“Com o novo comando na CBF, o futebol do Norte começa a tomar novos rumos. Aumentou muito o nível do nosso futebol e a tendência é que nós tenhamos cada vez um esporte de mais qualidade”, afirmou Araújo.

A FFAC reforça o convite aos apaixonados por futebol para que compareçam ao estádio e apoiem os jovens talentos locais. Além do título estadual, a final pode representar o primeiro passo de muitos atletas rumo ao futebol profissional.

