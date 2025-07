Grátis na Steam! Resgate Caribbean Crashers e domine os mares até quinta-feira

O PC continua sendo um dos melhores lugares para experimentar novas experiências em games — especialmente quando se trata de promoções irresistíveis. Além dos grandes descontos, a Steam também oferece jogos completamente grátis por tempo limitado, como é o caso de Caribbean Crashers, que está disponível sem custo algum até esta quinta-feira (17 de julho de 2025), às 14h (horário de Brasília).

Lançado originalmente no ano passado pelo estúdio independente Bloxhill, Caribbean Crashers é um jogo de estratégia em tempo real com combates navais em ritmo acelerado. Seu objetivo é dominar os mares como um verdadeiro capitão pirata, enfrentando embarcações inimigas e disparando canhões para sair vitorioso em batalhas frenéticas.

Como resgatar sua cópia de Caribbean Crashers de graça?

O game está disponível gratuitamente na Steam e, uma vez resgatado, ficará permanentemente na sua biblioteca. A promoção vai até o dia 17 de julho (quinta-feira), às 14h, então vale a pena correr para garantir!

Para garantir sua cópia, basta entrar na página de Caribbean Crashers na Steam e clicar no botão “Adicionar à conta“, ao lado do desconto de 100% que está disponível atualmente. Normalmente o game custa R$ 4,99, o que já é um valor bem atraente, mas garantir o título de graça é ainda melhor, não é mesmo?

Conheça Caribbean Crashers

Caribbean Crashers é um jogo de combate naval arcade que mistura reflexos rápidos com estratégia. No comando de seu próprio navio pirata, você precisará se posicionar com precisão e disparar seus canhões com sabedoria para vencer os confrontos. A proposta é simples, e pode se tornar viciante — especialmente para quem curte ação direta e ambientação pirata.

O visual cartunesco e o gameplay direto ao ponto tornam o jogo ideal para partidas rápidas e divertidas. Apesar de ser um projeto de menor escala, o título conquistou cerca de 500 avaliações na Steam, com aprovação de mais de 72% dos jogadores, segundo dados do SteamDB.

O título não conta com legendas em português brasileiro, mas como o foco da experiência não é a história, a ausência do nosso idioma pode não afetar a experiência durante o gameplay.

Requisitos para jogar Caribbean Crashers no PC

Como Caribbean Crashers traz gráficos pixelizados, o game não é muito desafiador de se rodar no PC. Os requisitos listados na Steam indicam que o título pode funcionar até mesmo em computadores mais antigos e notebooks fracos.

Requisitos mínimos:

Sistema : Windows 10 ou 11 (64-bit)

: Windows 10 ou 11 (64-bit) Processador : 1 GHz

: 1 GHz Memória : 512 MB de RAM

: 512 MB de RAM Placa de vídeo : compatível com OpenGL 1.3

: compatível com OpenGL 1.3 Armazenamento: 183 MB

Requisitos recomendados:

Processador : Intel Core i9

: Intel Core i9 Memória : 8 GB de RAM

: 8 GB de RAM GPU: GTX 1080Ti, RTX 3060, RX 6600XT ou Intel Arc A770

Outros games grátis na Steam e Epic Games Store até 17 de julho

Vale ressaltar que Caribbean Crashers não é o único game disponível de graça por tempo limitado na Steam. A loja também conta com mais três jogos da publisher Slitherine Ltd até quinta-feira (17 de julho): Battlestar Galactica Deadlock, Fantasy General II e Field of Glory II: Medieval. Você pode conhecer cada um dos títulos e resgatá-los sem custos aqui.

A Epic Games Store também não economizou nos jogos grátis e trouxe dois jogos grátis esta semana. Os títulos Figment 2: Creed Valley e Sky Racket podem ser resgatados sem custos para PC neste link até quinta-feira (17 de julho), ao meio-dia.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por ContilNet.