Gravação de novela termina em climão após “surto” de Sophie Charlotte

Uma situação polêmica envolvendo Sophie Charlotte veio à tona nesta terça-feira (15 de julho) e agitou os bastidores da novela Três Graças. Segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, a atriz teria protagonizado um episódio de forte irritação durante as gravações realizadas no Terminal Bandeira, no centro de São Paulo.

De acordo com o relato, Sophie se incomodou ao gravar uma cena aparentemente simples: a espera por um ônibus em um ponto de transporte coletivo. No entanto, o comportamento da atriz teria surpreendido a equipe de produção.

“Durante a gravação das cenas da novela em que Sophie Charlotte será protagonista, a atriz foi bem antipática com parte da equipe”, afirmou a colunista.

Exigências e isolamento geram mal-estar no set

Ainda segundo Fabíola, a artista chegou a exigir que figurantes fossem retirados do local, alegando desconforto com a presença deles. A tensão aumentou quando ela se recusou a dividir o banco com os demais participantes da cena, o que teria gerado um clima de mal-estar generalizado no set.

Outro detalhe chamou atenção: durante o intervalo para o almoço, Sophie Charlotte teria optado por se alimentar em uma área isolada, acompanhada por um segurança, sem interagir com os colegas de produção. A atitude foi vista por muitos como sinal de distanciamento e superioridade. Vixe!

Em nota, a Comunicação da Globo informou que as informações não procedem.

