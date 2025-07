Grave acidente seguido de incêndio deixa duas pessoas mortas em rodovia

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito seguido de incêndio na madrugada deste sábado (12), na DF-180, próximo à divisa entre as regiões de Vendinha e Brazlândia, no Distrito Federal. Uma das vítimas teve o corpo completamente carbonizado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou dois veículos em chamas e um homem caído no chão, próximo aos carros. A vítima apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e múltiplos ferimentos. O óbito foi constatado ainda no local pelos socorristas.

Enquanto as equipes realizavam o atendimento pré-hospitalar, os bombeiros iniciaram o combate às chamas. Após o controle total do incêndio, um segundo corpo foi encontrado carbonizado dentro de um dos veículos, também sem sinais vitais. Até o momento, o sexo da segunda vítima não foi informado oficialmente pelos bombeiros. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada pelas autoridades. Por:Metrópoles Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: