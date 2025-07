Grávida de 16 semanas, Mariana Rios revela que realiza 1 ultrassom por semana

A atriz Mariana Rios, de 40 anos, está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com o economista Juca Diniz. A artista, que já passou por uma perda gestacional em 2020, tem realizado um “diário de gestação”, compartilhando com os seguidores cada fase da gravidez, e revelou no vídeo publicado neste domingo (27/7), que tem priorizado realizar uma ultrassonografia toda semana.

“Uma montanha-russa de emoções… às vezes você acredita que está grávida, e às vezes pensa ‘será que alguma coisa ainda pode acontecer?’. E aí, o medo te invade de modo que você precisa trabalhar suas emoções para que aquilo não tome conta. E é isso que eu tenho feito semana após semana”, iniciou Mariana.

A atriz explicou que nas primeiras 12 semanas de gestação tinha mais insegurança e medo em relação a gravidez: “Minhas primeiras 12 semanas foram as mais complexas. Tive que me agarrar muito a esse cuidado com a parte emocional porque senti que estava oscilando demais e em meio a muito enjoo, muita dor, muita dor de cabeça e muita cólica. E essa insegurança que, ao longo de toda essa jornada, é difícil de lidar”, completou.

“A partir do momento em que cumpri essas 12 semanas e fiz o primeiro morfológico, comecei a respirar com mais tranquilidade. Mesmo assim, priorizando fazer ultrassom toda semana porque eu precisava ouvir o coraçãozinho, ter certeza de que ele estava ali e estava tudo bem. Todas as vezes que chegava na clínica, fazia mil orações”, revelou, afirmando que busca ter pensamentos positivos.

Mariana e Juca estão juntos desde setembro de 2023 e anunciaram a gestação no dia 19 de junho. O casal está com 16 semanas de gestação, à espera de um menino.