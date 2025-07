Grávida de gêmeos, Clara Maia tirou os cães de casa por segurança

A influenciadora Clara Maia revelou para seus seguidores nas redes sociais uma difícil decisão. Ela e o marido, o também influenciador André Coelho, precisaram retirar os cachorros de estimação, Tibau e Tita, do convívio da família por segurança. O casal tem dois filhos de um ano e está esperando gêmeos.

“Vocês perceberam que o Titi e a Tita não estão mais aqui em casa. Eles estão de fato em um hotel. Coisas perigosas vêm acontecendo. Acidentes, entre eles o que eu rompi meu ligamento. Eles começaram a ficar com comportamentos esquisitos e perigosos com o todo. E eu não posso colocar outras pessoas em risco. Nem os bebês”, detalhou.

Clara ainda explicou que cogitou fazer um espaço para os cachorros em casa. “A gente pensou em colocá-los em um canil separado aqui em casa, mas eu não queria que eles vivessem uma vida presa. Cachorros que conviveram a vida toda com a gente, livres. Então a gente levou eles para um hotel, que é um lugar que eles amam e que a gente já confia há anos e anos.”

Os cachorros, da raça pitbull, estão com o casal há mais de oito anos

Clara, que é mãe de gêmeos de um ano e que está grávida de mais dois filhos, explicou que a decisão veio quando ela percebeu que os acidentes domésticos ficaram mais frequentes. “É a coisa mais difícil que já fiz na minha vida, ficar afastada deles. Está sendo muito ruim. Mas é isso… Quando a gente entra na vida adulta e tem responsabilidades, não dá para escolher colocar outras pessoas em risco”, emendou.

Caso na polícia

Há alguns meses, o influenciador digital do Distrito Federal e ex-De Férias com o Ex, André Coelho, foi acusado de não prestar assistência a um pintor que foi atacado pelos cães enquanto trabalhava em uma obra na casa do influencer.

O caso foi registrado na coluna Na Mira, o pintor revelou que foi atacado pelos dois animais e precisou ficar internado no hospital.

Além disso, o trabalhador acusou André de não prestar assistência financeira e ainda denunciou o chefe da empresa que o havia contratado para o serviço de ameaçá-lo após saber que ele estaria “tentando negociar” com o influenciador por conta própria.

Na época, André Coelho contradisse a versão do pintor e garantiu ter prestado assistência.