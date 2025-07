Grávida pela 1ª vez, Key Alves mostra reação dos familiares ao anúncio

A ex-BBB está grávida do cantor sertanejo Bruno Rosa

A ex-BBB Key Alves mostrou nesta terça-feira (8/7) a reação de sua família ao receber a notícia sobre sua primeira gravidez, fruto do relacionamento com o cantor Bruno Rosa. A chegada do herdeiro do casal foi revelada em exclusividade pelo portal LeoDias, na última semana.

“A reação da família que vocês tanto pediram! Tive que tirar o áudio, só saiu besteira”, escreveu a jogadora de vôlei no registro onde aparece Keyt Alves, sua irmã gêmea.

Veja as fotos Key Alves e Bruno Rosa anunciam gravidez do primeiro filho do casalCréditos: @tainagoisfotografia Key Alves e Bruno Rosa anunciam gravidez do primeiro filho do casalCréditos: @tainagoisfotografia Jogadora de vôlei e influenciadora Key Alves está grávida do cantor Bruno RosaCréditos: Tainá Gois | Reprodução Instagram Jogadora de vôlei e influenciadora Key Alves está grávida do cantor Bruno RosaReprodução Instagram

No vídeo é possível ver a reação eufórica dos familiares e da influenciadora, que mostra a barriguinha do começo da gestação. Para completar a publicação escolheu uma música de seu namorado: “Paredes Pintadas”.

Para a reportagem do portal, o casal revelou que a descoberta da gravidez aconteceu logo após um jantar. A atleta sentiu alguns sintomas que levantaram suspeitas apesar de seu histórico de atrasos no ciclo menstrual e, por isso, decidiu fazer um simples teste de farmácia, que deu positivo na mesma noite. A notícia foi recebida com emoção pelo casal.