Grávidas inspiradas: looks de Rihanna na 3ª gestação quebram padrões e ditam moda

Durante sua terceira gestação, a cantora Rihanna mais uma vez prova que grávidas podem, sim, manter o estilo e inovar no visual. Em aparições recentes, a artista barbadiana transitou entre o romântico, o ousado e o tradicional, inclusive ao lado do filho, Riot Rose, e do marido, o rapper A$AP Rocky.

Texturas, cores e cortes que inspiram

Minissaias plissadas, camisas oversized e vestidos transparentes são algumas das escolhas de Rihanna para o guarda-roupa durante a terceira gestação. O bebê que está a caminho será irmão de Riot Rose e Rza, filhos da cantora com o também artista A$AP Rocky. Ao comparecer em eventos e compromissos do dia a dia, RiRi explora texturas, cores e cortes, inspirando outras grávidas a terem liberdade no visual.

Em um dos looks mais comentados, Rihanna foi ao Met Gala 2025 com um terno desconstruído e um grande chapéu preto. O visual questionou normas de gênero ao mesmo tempo que valorizou a silhueta de grávida. Já no Festival de Cannes, a cantora usou um vestido azul assinado pela Alaïa, provando que é possível ser chique e confortável.

Conforto com personalidade

Mesmo em situações mais casuais, como em um dia chuvoso ou em passeios com os filhos, Rihanna combina conforto com personalidade, vestindo conjuntos que não escondem a barriga de grávida, mas fazem dela o grande destaque do visual.

Sofisticação e confiança em evidência

No mês de julho, durante a estreia do filme Smurfs em Bruxelas, na Bélgica, o look de Rihanna chamou atenção pela leveza com a qual misturou transparência e sofisticação na gestação já avançada. Usando um vestido azul-claro translúcido, a cantora evidenciou a barriga de forma elegante e confiante, completando o visual com joias e salto alto.

