Grazi cita Carminha, Nazaré e Branca ao falar de seu papel de vilã em “Três Graças”

As gravações de “Três Graças”, novela das 21h da Globo que estreará em outubro, estão a todo vapor. A trama que substituirá “Vale Tudo” é escrita por Aguinaldo Silva e terá Grazi Massafera no papel de uma vilã. As primeiras cenas do folhetim estão sendo rodadas em São Paulo e, nos bastidores, em entrevista à Globo, a atriz falou do novo trabalho.

“Três Graças” contará com Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral como protagonistas, e Grazi interpretará Arminda. “A gente tá muito feliz em trazer essa novela para vocês. É uma novela impactante. ‘Responsa’ esse negócio de vilã, uma ‘responsa’ bem grande! A Arminda vem com tudo”, avisou a atriz.

Grazi Massafera interpretará a vilã Arminda em "Três Graças", próxima novela das 21h da Globo
Pedro Novaes interpretará Léo Ferretti em "Três Graças", próxima novela das 21h da Globo

No intervalo das gravações, Grazi ainda revelou estar nervosa com o desafio, pois a Globo conta com vilãs incríveis no currículo. Ela citou Carminha, interpretada por Adriana Esteves em “Avenida Brasil”, Nazaré Tedesco, vivida por Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, e Branca, papel de Susana Vieira em “Por Amor”, como exemplos.

Pedro Novaes, que fará Léo Ferretti na trama, também deu uma pausa no trabalho para falar com a Globo sobre o folhetim. “Poder estar aqui, gravando em São Paulo, é muito bom porque em qualquer esquina a gente tá fazendo um trabalho de campo”, destacou.