Grêmio tenta encerrar sequência de 5 jogos sem vencer; veja e aposte

O Grêmio volta a campo nesta terça-feira (29/7), às 20h30, na Arena, pressionado por resultados. São cinco partidas seguidas sem vitória — e a ameaça do Z4 começa a rondar. O adversário é o Fortaleza, que chega embalado sob novo comando e também precisa pontuar.

O jogo, adiado da 14ª rodada do Brasileirão, vale mais do que três pontos. É confronto direto contra a parte de baixo da tabela — e pode marcar o fim de uma má fase ou o início de uma crise ainda maior no Tricolor Gaúcho.

Vitória do Grêmio – odds* de 2.22

– odds* de 2.22 Empate – odds* de 3.34

– odds* de 3.34 Vitória do Fortaleaza – odds* de 3.61

Fim do jejum ou aumento da pressão?

A última vitória gremista foi no dia 8 de julho, na final da Recopa Gaúcha. Desde então, foram três derrotas e dois empates.

O desempenho preocupa, especialmente pelas atuações apáticas — como no 4 a 1 contra o Cruzeiro ou na derrota recente para o Palmeiras no Allianz.

A sequência sem vencer deixa Mano Menezes sob pressão. O Grêmio está com 17 pontos, dois acima do Z4, e precisa usar o fator casa como trunfo para respirar na tabela.

Palpites para Grêmio x Fortaleza

O momento do Grêmio é delicado. Mesmo com o mando de campo, o time enfrenta dificuldades ofensivas e se mostra vulnerável defensivamente.

Já o Fortaleza vive uma crescente e tem mostrado intensidade nos últimos jogos.

Ambas marcam (sim) – odds* 1.95Aposta alternativa: Vitória do Fortaleza com empate anula – odds* 2.57

Fortaleza ganha novo fôlego com Renato Paiva

Após a saída de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza parece ter encontrado um novo caminho com Renato Paiva.

O técnico português estreou com empate e venceu na rodada seguinte o Red Bull Bragantino por 3 a 1, resultado que deu novo ânimo ao elenco.

Apesar de ainda estar no 18º lugar, o Laion mostra evolução e tem elenco para brigar longe da zona da degola.

Contra o Grêmio, a equipe promete se lançar ao ataque — aproveitando a instabilidade do adversário.

Chances de rebaixamento segundo a Vbet

Fortaleza rebaixado : odds* de 2.63

: odds* de 2.63 Grêmio rebaixado: odds* de 4.00

Ambos ainda têm margem, mas a proximidade da zona de rebaixamento pressiona.

A derrota nesta terça pode significar mais que só três pontos perdidos.

Onde assistir Grêmio x Fortaleza

A partida terá transmissão exclusiva no Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 29/07/2025 às 10h30