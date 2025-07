Grupo de K-pop desembarca no Brasil em agosto para série de shows

Os fãs de K-pop têm um bom motivo para comemorar. O grupo Younite desembarca no Brasil em agosto. A K-Turnê terá apresentações em cinco municípios, sendo dois deles em São Paulo.

Leia também

Na capital paulista, os oito integrantes participam do Festival da Cultura Coreana (FCC), nos dias 16 e 17. Já no Rio, o grupo sobe ao palco do Teatro Claro, em Copacabana, no dia 24.

Leia a reportagem completa na New Mag, parceira do Metrópoles.