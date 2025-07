GTA 6 não será lançado para PS4 e Xbox One; veja plataformas confirmadas

O tão esperado Grand Theft Auto 6 (GTA 6) foi oficialmente confirmado para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Contudo, para a tristeza dos usuários de consoles da geração anterior, como PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, a Rockstar Games não fará o lançamento do jogo para essas plataformas. A decisão se deve à alta exigência técnica que o game demandará do hardware.

Previsto para ser o projeto mais ambicioso da história da Take-Two Interactive, GTA 6 promete uma experiência imersiva e tecnicamente avançada. Embora a versão para PC ainda não tenha data oficial, a tradição da Rockstar sugere que ela será lançada meses após a estreia nos consoles, como ocorreu com Grand Theft Auto 5 (GTA 5).

GTA 6 no PS4 e Xbox One: por que não?

A ausência de GTA 6 nos consoles da geração passada, como PS4 e Xbox One, não é uma surpresa para a indústria. O salto técnico esperado para o novo título exige processamento gráfico avançado, maior capacidade de memória e tecnologias mais pesadas, como o Ray Tracing, recursos que não estão disponíveis nas plataformas lançadas em 2013.

Esses consoles, apesar de terem recebido muitos jogos de peso nos últimos anos, estão começando a ser deixados de lado por grandes desenvolvedoras. GTA 6 é prometido como um dos jogos mais ambiciosos de todos os tempos, com um mundo aberto vasto, ambientes ricos em detalhes, NPCs (personagens não jogáveis) com comportamentos dinâmicos e sistemas de física complexos. Seria difícil imaginar uma versão para PS4 ou Xbox One sem comprometer seriamente a experiência de gameplay. A própria Rockstar já vinha sinalizando essa transição ao focar as atualizações recentes de GTA Online apenas para a nova geração.

Plataformas confirmadas para GTA 6

Grand Theft Auto 6 está confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Essa abordagem representa uma mudança significativa em relação à estratégia adotada em GTA 5, que foi lançado primeiramente para PlayStation 3 e Xbox 360 e só depois recebeu versões aprimoradas para PS4, Xbox One, PC e, mais recentemente, para PS5 e Xbox Series X/S. Com GTA 6, o ciclo de lançamento começa diretamente na geração mais avançada, indicando um projeto ainda mais grandioso e tecnicamente desafiador.

Ainda não há um anúncio oficial para a versão de PC, mas, historicamente, a Rockstar costuma lançar seus jogos para computador cerca de um ano após o lançamento para consoles (exemplo de GTA 5 e Red Dead Redemption 2). Essa prática permite tempo para otimizações específicas e ajuda a evitar problemas como cheaters no modo online logo no lançamento.

Quanto a plataformas portáteis, como o Nintendo Switch 2, e dispositivos móveis, não há menção oficial e é altamente improvável que GTA 6 chegue a esses formatos devido às limitações de hardware. O foco atual está restrito às plataformas premium da Sony e Microsoft, com o PC sendo a próxima etapa natural.

Expectativas para GTA 6: gráficos, mapa e NPCs

A Rockstar é conhecida por elevar os padrões de qualidade a cada novo título, e tudo indica que GTA 6 será o projeto mais ambicioso do estúdio até o momento. Os trailers, declarações da empresa, vazamentos e análises técnicas por especialistas fornecem pistas sobre o que os jogadores podem esperar:

Gráficos : A presença de Ray Tracing é praticamente certa, como sugerido pelos reflexos e iluminação realistas mostrados no primeiro trailer oficial.

: A presença de é praticamente certa, como sugerido pelos reflexos e iluminação realistas mostrados no primeiro oficial. Mapa : Será o maior já criado pela Rockstar , replicando uma versão moderna e expandida de Vice City , cidade inspirada em Miami . Incluirá áreas rurais, pântanos, rodovias extensas, arquipélagos e bairros urbanos densamente povoados.

: Será o maior já criado pela , replicando uma versão moderna e expandida de , cidade inspirada em . Incluirá áreas rurais, pântanos, rodovias extensas, arquipélagos e bairros urbanos densamente povoados. NPCs: A quantidade e o comportamento dos NPCs foram destacados em vazamentos, com moradores interagindo com o ambiente, usando celulares, entrando em brigas e reagindo espontaneamente a eventos causados pelo jogador. Isso sugere o uso de uma versão avançada de inteligência artificial.

Data de lançamento e preço de GTA 6

Inicialmente anunciado para 2025, o lançamento de Grand Theft Auto VI foi adiado pela Rockstar Games para 26 de maio de 2026. Essa decisão, embora frustrante para muitos fãs, segue a tradição da Rockstar de priorizar a excelência técnica sobre prazos apertados, como visto em GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Curiosamente, a nova data coincide com o aniversário de falecimento de Ray Liotta, ator que dublou Tommy Vercetti em GTA: Vice City, levantando especulações sobre uma possível homenagem. É importante notar que a empresa pode adiar o jogo novamente, caso considere necessário para garantir o nível de qualidade e polimento característico da franquia.

Até o momento, a Rockstar não divulgou valores oficiais para GTA 6. No entanto, tudo indica que o preço será superior à média do mercado AAA, seguindo tendências recentes da Nintendo. Rumores apontam que a versão padrão pode custar de US$ 70 a US$ 90. Edições especiais, que devem incluir bônus para o modo online e outros conteúdos exclusivos, podem ultrapassar os US$ 100.

No Brasil, essa precificação pode se refletir em valores que variam de R$ 349 a R$ 499 para as edições comuns, e até R$ 599 ou mais nas versões Deluxe e Ultimate.

Trailers de GTA 6

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.