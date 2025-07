GTA 6: o game mais caro da história? Orçamento pode ter superado R$ 5 bilhões

GTA 6 é um dos jogos mais aguardados de todos os tempos, com potencial para redefinir a indústria de games. No entanto, o alto nível de produção necessário para alcançar essa marca pode torná-lo também o título mais caro já feito. Embora a Rockstar Games não divulgue oficialmente os números, estima-se que GTA 6 já tenha custado entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões (o equivalente a cerca de R$ 5,4 bilhões a R$ 10,8 bilhões).

Se esses valores forem confirmados, GTA 6 se tornaria o projeto de entretenimento mais caro da história, superando até mesmo produções cinematográficas de grande porte, como Star Wars: O Despertar da Força. O lançamento de GTA 6 está previsto para 26 de maio de 2026, para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

Por que o custo de GTA 6 é tão elevado?

Diversos fatores podem explicar o orçamento colossal de GTA 6. Um dos principais é o longo período de desenvolvimento, que, segundo relatos, começou há cerca de oito anos, logo após o lançamento de Red Dead Redemption 2. A pandemia de COVID-19 também influenciou o cronograma, impondo desafios ao trabalho remoto e possivelmente estendendo o tempo de produção.

Outros elementos que contribuem para inflacionar o valor incluem:

Tecnologia de ponta : O game utiliza avançadas técnicas de captura de movimentos e expressões faciais.

: O utiliza avançadas técnicas de captura de movimentos e expressões faciais. Licenciamento: Os custos com licenciamento de músicas e artistas para as trilhas sonoras das rádios do jogo, um destaque tradicional da franquia, também são significativos.

Para contextualizar, GTA 5 e Red Dead Redemption 2 tiveram custos de produção estimados em US$ 137 milhões (aproximadamente R$ 739,8 milhões) e US$ 170 milhões (cerca de R$ 918 milhões), respectivamente, evidenciando o salto de investimento para GTA 6.

GTA 6 pode aumentar o preço dos jogos?

Com o suposto custo de produção recorde, há uma crescente expectativa de que GTA 6 seja vendido por um preço acima do padrão atual da indústria. Atualmente, lançamentos para PS5 e Xbox Series X/S custam cerca de US$ 69,99 (aproximadamente R$ 378,53 sem impostos). No Brasil, esses jogos são vendidos por cerca de R$ 399,90 no PS5 e R$ 349,90 nos consoles Xbox.

Recentemente, a Nintendo já ultrapassou essa barreira com alguns títulos para o Nintendo Switch 2, como Mario Kart World, vendido por US$ 79,99 (cerca de R$ 432,61 sem impostos) e por R$ 499,90 no eShop brasileiro. Muitos executivos do setor esperam que GTA 6 possa ser vendido por US$ 99,99 (pouco mais de R$ 540), o que sinalizaria um novo reajuste nos preços de jogos de grande porte para cobrir os custos crescentes de desenvolvimento. No entanto, a Rockstar Games ainda não confirmou oficialmente o preço do game.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.