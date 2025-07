GTA 6: O que esperar do gameplay? Rumores e leaks revelam possíveis novidades

GTA 6, o aguardado próximo capítulo na saga de jogos da Rockstar Games no mundo do crime, tem gerado grandes expectativas com seus dois primeiros trailers. No entanto, o gameplay completo do jogo ainda não foi revelado oficialmente. Embora alguns pontos tradicionais de jogos de mundo aberto devam ser mantidos, boa parte de como será a experiência de jogar GTA 6 ainda é um mistério. Reunimos algumas especulações e informações vazadas para tentar entender como deverá ser o gameplay do título, que tem lançamento marcado para 26 de maio de 2026 no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

O que já se sabe e o que se especula:

Em resumo, GTA 6 deve manter o estilo de mundo aberto característico da franquia, com missões variadas, perseguições de carro, tiroteios e assaltos. A estrutura de eventos aleatórios deve continuar, como caronas ou roubos, e o sistema de “Procurado” com a polícia ainda será central.

NPCs mais inteligentes : Os personagens não jogáveis ( NPCs ) podem ser mais inteligentes, mas talvez não tão complexos quanto os de Red Dead Redemption 2 .

: Os personagens não jogáveis ( ) podem ser mais inteligentes, mas talvez não tão complexos quanto os de . Lucia e o combate: A protagonista Lucia, com um passado de lutadora, pode ter mecânicas de combate mais diferenciadas.

O vazamento de gameplay de 2022:

Em 2022, a Rockstar Games foi vítima de um grande vazamento de gameplay ainda em desenvolvimento. As imagens mostravam um foco em assaltos mais detalhados e realistas, incluindo lojas, postos de gasolina e bancos, inspirados no casal Bonnie e Clyde. Rumores indicam que o jogo pode ter elementos mais realistas:

Inventário limitado : Um inventário mais limitado de armas, no estilo Resident Evil , forçando o jogador a escolher apenas algumas delas, enquanto o arsenal completo fica no porta-malas do carro.

: Um inventário mais limitado de armas, no estilo , forçando o jogador a escolher apenas algumas delas, enquanto o arsenal completo fica no porta-malas do carro. Mecânicas de furtividade: Um suposto vídeo curto de gameplay mais recente sugeriu a retirada de uma mecânica de furtividade, que permitiria aos personagens rastejar em algumas situações. Isso sugere uma abordagem mais estratégica e tática em certas ações do jogador.

Trailers e protagonistas:

Apesar de não ter um trailer 100% dedicado ao gameplay, a Rockstar confirmou que metade do Trailer 2 de GTA 6 já mostra trechos de jogabilidade.

Jason e Lucia : Jason e Lucia serão os dois protagonistas, com um possível sistema semelhante ao de múltiplos personagens de GTA 5 .

: e serão os dois protagonistas, com um possível sistema semelhante ao de múltiplos personagens de . Modo cooperativo : Há especulações sobre cooperação entre os dois em tempo real, algo inédito na série principal.

: Há especulações sobre cooperação entre os dois em tempo real, algo inédito na série principal. Habilidades especiais: Jason pode ter habilidades no estilo Dead Eye (como em Red Dead Redemption) por ser ex-militar, e Lucia poderia ter uma versão mais limitada disso, ou outras habilidades, assim como Franklin desacelerava o tempo em perseguições de carro em GTA 5.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.