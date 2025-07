Guarda Civil Espanhola atualiza informações sobre morte de Diogo Jota

A Guarda Civil Espanhola atualizou as informações sobre o acidente de carro que matou o jogador de futebol Diogo Jota e seu irmão André Silva. Os dois morreram após o ocorrido na rodovia A-52, na região de Sanabria, na Espanha. Em comunicado oficial, a entidade confirmou que a tragédia aconteceu após um pneu do veículo estourar e afirmou que aguarda a conclusão das investigações e perícia no local.

Comunicado na íntegra:

“A Guarda Civil Espanhola investiga um acidente rodoviário ocorrido às 00h30 desta manhã, no quilômetro 65 da rodovia A52, no município de Sanabria, Zamora. Um veículo saiu da pista pela esquerda. A investigação aponta para um acidente rodoviário devido ao estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro pegou fogo e ambos os ocupantes morreram. Enquanto se aguarda a conclusão dos exames periciais, foi possível identificar que uma das vítimas fatais foi Diogo Jota, jogador do Liverpool FC, e seu irmão André Felipe.”

O acidente

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, morreram vítimas de um acidente de carro na rodovia A-52, na Espanha, na região de Sanabria.

Até o momento, sabe-se que o incidente ocorreu no quilômetro 65 da via que liga o território espanhol com a região norte de Portugal.

Um pneu do carro estourou durante uma ultrapassagem, o que fez com que o veículo do jogador saísse da pista e pegasse fogo. Um vídeo mostrando o estado do automóvel após o incidente circula nas redes sociais.

Confira:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.