Gusttavo Lima chega a Cruzeiro do Sul e se comove com pedido por criança com doença rara

O cantor Gusttavo Lima desembarcou na tarde desta quarta-feira (2) no aeroporto de Cruzeiro do Sul, em um avião particular, para se apresentar na Expoacre Juruá 2025. O show está marcado para as 22 horas e é uma das atrações mais aguardadas do evento.

Na saída do aeroporto, o artista foi surpreendido por um gesto emocionante. Ele foi abordado pelo pai de Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, e por um grupo de representantes da Escola São José, onde o menino estuda. Bruno é portador de uma mutação genética rara associada ao gene KCNQ5, vive com autismo severo e sofre de epilepsia incontrolável, que provoca crises diárias e convulsões intensas.

A única alternativa viável para melhorar a qualidade de vida do menino é um procedimento de estimulação cerebral profunda, que custa cerca de R$ 300 mil. O plano de saúde da família, da Unimed, não cobre o tratamento, o que tem mobilizado uma grande campanha de solidariedade.

A diretora da escola, Rosa Mônica, acompanhou o encontro e relatou que Gusttavo Lima foi atencioso e acolhedor. “Ele parou para nos ouvir e tirar fotografias, e vai nos receber no camarim à noite na Expoacre. O que a gente espera é que ele use sua voz para pedir aos fãs que contribuam com um real cada para ajudar no tratamento do Bruno. Se ele puder doar parte ou até o valor total, será uma bênção”, declarou emocionada.

A expectativa agora gira em torno da possibilidade de que o cantor, conhecido por sua generosidade, se sensibilize ainda mais com a causa durante o evento desta noite.

Bruno Vinícius e sua família seguem na luta por esperança e cura, e agora contam também com o poder da música e da solidariedade.