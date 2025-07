Gusttavo Lima desembarca em Rio Branco para show na Expoacre 2025; veja o momento

O cantor Gusttavo Lima já está em Rio Branco para a apresentação na segunda noite da Expoacre 2025, neste domingo (27). O artista, um dos mais aguardados da programação, desembarcou momentos antes do show no Aeroporto Internacional da capital acreana, vindo em seu jato particular.

Imagens registradas pelo internauta José Wellington mostram o momento em que Gusttavo Lima desce da aeronave, acompanhado por membros de sua equipe.

A apresentação de Gusttavo Lima promete ser um dos pontos altos da programação musical da feira. O público já aguarda o cantor no Parque de Exposições para o show.