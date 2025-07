Gusttavo Lima já está a caminho de Rio Branco para show neste domingo na Expoacre

O cantor Gusttavo Lima já está em deslocamento rumo à capital acreana, onde será a atração principal da noite deste domingo (27) na 50ª edição da Expoacre. A expectativa para o show é grande, e o artista deve repetir o sucesso das apresentações anteriores com um repertório repleto de hits que embalam fãs por todo o país.

De acordo com informações do site especializado em rastreamento aéreo FlightRadar, o sertanejo decolou diretamente de seu aeródromo particular em Goiânia, onde mantém uma estrutura própria em sua residência. O voo está sendo realizado a bordo de seu jato executivo modelo Gulfstream G550, registrado em nome de sua empresa.

A chegada de Gusttavo Lima em Rio Branco movimenta ainda mais o público da maior feira agropecuária do estado, que celebra neste ano meio século de história. O show do “Embaixador” é um dos mais aguardados da programação oficial do evento.

De acordo com a previsão do aplicativo, o artista deve aterrizar na capital acreana entre às 19h40 a 20h.