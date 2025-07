Gusttavo Lima manda recado para Cruzeiro do Sul às vésperas de show na Expoacre Juruá; VÍDEO

O cantor Gusttavo Lima usou os stories do Instagram, nesta terça-feira (1º), para mandar um recado direto à população de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele será atração da Expoacre Juruá 2025, e se apresenta pela primeira vez na cidade nesta quarta-feira (2).

No vídeo, Gusttavo mostrou empolgação com a estreia em solo juruaense. “Amanhã, quarta-feira, eu vou estar lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Olha que nesses quase 20 anos de carreira, nesse tempo todo, é a primeira vez que eu canto em Cruzeiro do Sul. Galera do Acre, galera do Norte, todo mundo convidado. Cruzeiro do Sul, estamos chegando, bebê. Fala comigo”, declarou o artista.

A apresentação do “Embaixador” é uma das mais aguardadas da programação da Expoacre Juruá, que acontece no estacionamento do estádio Arena do Juruá. O evento reúne atrações regionais, nacionais, feira de agronegócio, cultura e entretenimento, movimentando a economia e o turismo na região.

A expectativa é de que milhares de fãs compareçam para acompanhar o show inédito de Gusttavo Lima no interior do Acre.