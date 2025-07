Gusttavo Lima vira meme ao aparecer fazendo almoço em casa momentos antes de fazer show no Acre

Horas antes de subir ao palco na segunda noite da Expoacre 2025, neste domingo (27), Gusttavo Lima movimentou as redes sociais ao aparecer fazendo o próprio almoço em casa. O registro, publicado pouco antes da apresentação marcada para as 21h, viralizou e rendeu comentários bem-humorados dos fãs.

Mesmo com a distância, os seguidores não perderam o bom humor e começaram a brincar sobre a pontualidade do artista. “Mais fácil a gente se atrasar no trânsito pra chegar no show do que ele”, disse uma seguidora. Outro comentou: “O aeroporto é no quintal e o jato tá só escutando a conversa”.

Com jatinho particular à disposição e voando quase 900 km/h, Gusttavo Lima tranquilizou os fãs quanto à chegada para o show em Rio Branco. A diferença de fuso horário entre estados também virou motivo de piada: “É capaz dele sair de lá às 20h e ainda chegar aqui às 20h por causa do fuso”, comentou uma internauta.

O show de Gusttavo Lima é uma das atrações mais esperadas da 50ª edição da Expoacre, e acontece na Arena de Shows, com transmissão ao vivo pelo YouTube do ContilNet, TV Rio Branco e página especial da feira.

Veja o vídeo: