GWM lidera híbridos em Brasília e celebra com nova versão do Haval H6

Com a crescente adesão aos veículos híbridos no mercado automotivo brasileiro, em especial no Distrito Federal, a GWM lança o Haval H6 HEV One. A série limitada, com apenas 2 mil unidades disponíveis, surge como uma opção atraente para quem busca tecnologia, desempenho e sofisticação aliados a um bom custo-benefício.

O novo modelo celebra a liderança da marca no segmento de híbridos no Brasil e o recorde de vendas alcançado em maio deste ano, quando a montadora chinesa registrou 3.217 veículos emplacados, o melhor desempenho mensal desde que a empresa começou a operar no país, em 2023.

Além disso, o Haval H6 tem se consolidado como líder entre os híbridos, com 10.184 unidades vendidas entre janeiro e maio de 2025.

“A GWM está vivendo um momento histórico. Mesmo antes de iniciar a produção nacional, já somos líderes na venda de híbridos”, aponta Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil

Em Brasília, o Haval H6 HEV One pode ser encontrado na Jorlan-ev. A chegada do modelo reforça o compromisso da marca com a inovação e o crescimento sustentável do setor automotivo local.

Mecânica híbrida eficiente e potente

O modelo em edição limitada mantém a base da versão HEV 2, que já é conhecida pela eficiência energética e bom desempenho. O conjunto híbrido combina um motor 1.5 turbo a gasolina com um motor elétrico, que entrega uma potência de 243 cavalos e 546 Nm de torque. O que garante alto desempenho com baixo consumo de combustível.

Com preço único de R$199 mil na Jorlan-ev, o Haval HEV One carrega um dos melhores pacotes da categoria

A série especial se destaca pelo visual moderno e por uma nova configuração de equipamentos, que oferece excelente custo-benefício ao consumidor. Além disso, a negociação conta com bônus de até R$ 10.000 de supervalorização no usado, tornando-o ainda mais acessível para quem deseja trocar de carro com condições especiais.

No interior, o modelo aposta em um ambiente mais sofisticado com acabamento em black piano, em vez do cinza fosco encontrado em outras versões. A traseira também exibe a nova identidade visual da GWM, com a logomarca da montadora em evidência.

O veículo ainda conta com tecnologias de ponta, como:

Pacote de segurança ADAS 2+

Mais de 400 comandos por voz

Câmera 360º

Frenagem autônoma de emergência

Controle de cruzeiro adaptativo

As rodas de liga leve apresentam design exclusivo reforçando o caráter especial da edição.

Haval H6 HEV One

O modelo está disponível nas cores Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante, e pode ser adquirido nas concessionárias GWM, no site da marca, no Mercado Livre e no e-commerce oficial.

No Distrito Federal, o Haval H6 HEV One está à venda na Jorlan-ev, nas unidades do Aeroporto de Brasília, Asa Norte (505 Norte) e SIA Trecho 2.

A GWM (Great Wall Motor) é a maior montadora chinesa de capital 100% privado e uma das líderes globais em veículos eletrificados.