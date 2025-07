Gwyneth Paltrow é contratada por empresa de CEO pego em traição

A Astronomer, empresa onde trabalhava o CEO envolvido em escândalo de traição que movimentou as redes sociais, contratou a atriz Gwyneth Paltrow para trabalhar como porta-voz, segundo o TMZ.

Para o anúncio, Gwyneth gravou um vídeo bem-humorado respondendo algumas perguntas sobre a empresa. “Fui contratada temporariamente para falar em nome dos mais de 300 funcionários da Astronomer”, disse.

CEO é flagrado em suposta traição durante show do Coldplay

“A Astronomer tem recebido muitas perguntas nos últimos dias e eles queriam que eu respondesse as mais comuns”, continuou, antes de fazer comentários em tom de brincadeira.

“Estamos muito felizes que tantas pessoas tenham despertado um novo interesse por automação de fluxos de dados”, afirmou. “Agora vamos voltar ao que fazemos de melhor: entregar resultados transformadores para nossos clientes.”

Vale lembrar que Gwyneth Paltrow foi casada por 13 anos com Chris Martin, o vocalista do Coldplay. O ex-CEO e a diretora de RH da Astronomer foram flagrados juntos na apresentação do grupo, o que teria motivado o contrato da atriz como porta-voz.

Escândalo em show

Andy Byron, CEO da bilionária Astronomer, viralizou nas redes sociais após ser flagrado abraçado com Kristin Cabot, diretora de RH da empresa, durante um show do Coldplay em Boston.

A cena, exibida no telão do estádio, pegou os dois de surpresa. Ao perceberem que estavam sendo filmados, Andy se abaixou rapidamente para tentar sair do enquadramento, enquanto Kristin cobriu o rosto com as mãos, visivelmente constrangida.

Sem entender a reação desconcertada do casal, Chris Martin, vocalista do Coldplay, fez uma piada no microfone. “Ou eles estão tendo um caso… ou são só muito tímidos”, disse o vocalista, que arrancou risos da plateia.