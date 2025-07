HÁ VINTE ANOS – Delúbio, um dos pais do Mensalão, é tudo menos bobo

Delúbio Soares, tesoureiro do PT, ofereceu a quebra de seus sigilos fiscal e bancário como prova de que não comprou e pagou por mês algumas dezenas de parlamentares, certo?

A indignação de Delúbio com a pecha de operador do Mensalão do PT, porém, parece ter limites. Se não tivesse, ele ofereceria também a quebra de seu sigilo telefônico – dos celulares que usa, dos aparelhos de sua casa e de seus escritórios em São Paulo e Brasília.

A quebra do sigilo telefônico é imprescindível para provar a inocência do tesoureiro do PT. Ou alguém aí acha que um homem que compra fazendas em Goiás pagando em dinheiro vivo pilotaria (se é que pilotou) o mensalão passando cheques a partir de sua conta corrente? E ainda declararia toda a movimentação no imposto de renda?

Pois foram esses dois sigilos que ele ofereceu para serem quebrados. Quanto ao sigilo telefônico, necas.

(Publicado aqui em 27 de julho de 2005)