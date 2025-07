HÁ VINTE ANOS – Ele tem prova de tudo, é um homem tranquilo e sereno

Para Maria Lima, repórter de O Globo, o líder do PTB na Câmara, José Múcio Monteiro (PE), disse que estava junto com o presidente do partido, Roberto Jefferson, quando este denunciou ao presidente Lula o pagamento de mesadas a parlamentares da base aliada na Câmara. Segundo José Múcio, Lula ficou extremamente constrangido e teria dito:

– Precisamos ver isso.

A reunião com Lula ocorreu no início do ano, de acordo com Jefferson. José Múcio disse que também estava com Jefferson quando este falou sobre o Mensalão do PT ao ex-ministro das Comunicações, deputado Miro Teixeira (PT-RJ).

– Eu estava com ele quando falou com o presidente das denúncias. Eu assisti. Estava também quando falou com Miro – afirmou José Múcio.

O líder do PTB voltou a dizer que Jefferson tem prova de todas as denúncias que fez e que quer falar na CPI dos Correios tão logo ela seja instalada:

– Ele tem prova de tudo, é um homem tranquilo e sereno. Não faria acusações sem provas e vai reiterar tudo o que disse no Conselho de Ética, no Supremo Tribunal Federal e na CPI. Ele quer falar, ele tem muito o que falar.

(Publicado aqui em 26 de julho de 2005)