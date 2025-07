Happy birthday! confira os aniversariantes da semana e outras novidades na coluna da Márcia Abreu

Surpresas para Lorena

A querida Lorena Lima, nutricionista das boas e muito querida por onde passa, ganhou uma sequência de mimos pelo seu aniversário! Teve festa surpresa no trabalho, comemoração intimista em casa e, claro, não poderia faltar a celebração animada com as zamigas do beach tênis na arena. Felicidades para ela.

Vivas, Vivas Socorro

Hoje, dia 10, é dia de celebrar a vida de Socorro Moreira Jorge, mulher de garra e talento à frente do restaurante mais exótico e saboroso da cidade. Que venham muitos brindes, pratos inesquecíveis e momentos especiais!

Sérgio Souto em Noite de Gala

Já está circulando o convite, e promete ser imperdível a festa em comemoração aos seus 75 anos de Sérgio Souto. Um nome, uma voz, um destaque. O multiartista, que também celebra 45 anos de carreira como cantor, autor, compositor e escritor, será o centro das atenções em noite memorável.

Noite Especial

Na quarta, 9, quem reuniu familiares e amigos queridos em sua bela residência foi a procuradora do Estado aposentada Márcia Regina Pereira, que celebrou a nova idade em clima de aconchego e boas conversas. Uma anfitriã à altura da ocasião. Parabens! No click com as amigas Carol Duck e Sawana Carvalho.

Momento Relax

Em um raro momento de dolce far niente, os irmãos Ricardo e Rodrigo Lima, esbanjam sintonia, leveza e aquele charme tranquilo de quem sabe aproveitar a vida com elegância.