Helena, 2ª filha de Neymar, corta cabelo pela 1ª vez e mãe compara: “Igual a Solange, Cherie”

A modelo Amanda Kimberlly, compartilhou nesta sexta-feira (25/7) os registros do primeiro corte de cabelo da filha Helena, de 1 ano, com o jogador Neymar. A influenciadora levou a pequena para aparar as pontinhas do cabelo, que acabou ficando com a franja parecida com a personagem de “Vale Tudo”, Solange Duprat, interpretada por Alice Wegmann.

“O primeiro corte de cabelo, tadica (risos)”, escreveu em uma montagem com fotos da pequena no salão infantil, incluindo uma chorando por não estar gostando da situação. “Ficou igual a Solange, Cherie”, brincou mostrando o resultado.

Neymar compartilhou fotos raras com as duas filhas pequenas, fruto de diferentes relacionamentos Reprodução: Instagram/Neymar Jr. Decoradora revela bastidores da festa de 1 ano de Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly Reprodução/Instagram Neymar com a filha caçula, Helena Reprodução/Instagram Helena e Kimberlly Divulgação

Helena completou um ano no dia 3 de julho, e ganhou duas celebrações de aniversário: uma com a família de Amanda, com tema de festa junina, e outra com os familiares de ambos os lados em uma festa intimista com temática de jardim, no interior de São Paulo.

Dois dias após o aniversário de um ano, a pequena foi oficialmente promovida a irmã mais velha, visto que Mel, filha do jogador com Bruna Biancardi, nasceu em São Paulo na madrugada do dia 5 de julho.

Além das duas, o atleta ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano e 8 meses, fruto do casamento com Bruna Biancardi.