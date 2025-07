Helena Ranaldi revela reação ao assistir filho em “Vale Tudo”: “Critico e elogio”

Neste sábado (19/7), Helena Ranaldi e Pedro Waddington se encontraram ao vivo no “É de Casa”, da Globo. Além de curtirem um momento de mãe e filho, a atriz comentou como tem sido a experiência de assistir o herdeiro seguir seus passos, agora interpretando Tiago em “Vale Tudo”. Sincera, ela revelou que assiste às cenas como mãe, mas admitiu que também não hesita em dar puxão de orelha.

Mãe coruja, Helena, que brilhou em novelas como “Laços de Família” e “Senhora do Destino”, contou que vibra com o sucesso do filho e está sempre na torcida, mas não deixa de fazer críticas quando sente que é necessário: “Assisto como mãe, claro. Com muita torcida e felicidade de ver o Pedro neste momento, no primeiro trabalho. Faço críticas, às vezes, elogio. E a gente vai, tudo junto”, disse.

Rinaldo também mostrou que está por dentro da trama e aproveitou para elogiar o personagem interpretado por Pedro, que é fruto de um antigo relacionamento com Ricardo Waddington. “Acho o Tiago um personagem tão interessante, porque tem essa coisa da sensibilidade masculina, que é tão necessária. E mesmo sendo um menino novo, ele alimenta isso”, a veterana opinou.

Diante da presença da mãe, Pedro contou que tem sido um prazer participar da trama e disse estar muito feliz com a abordagem do seu personagem: “Estou gostando muito e acho legal, porque abordamos vários temas a partir do Tiago. O alcoolismo com a mãe, Heleninha. Um pai que não o aceita. A questão psicológica, as crises de ansiedade que ele teve”.