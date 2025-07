Helicóptero com tecnologia de combate a incêndios é destaque na Expoacre Juruá 2025

Uma das grandes novidades da área de segurança pública apresentadas durante a Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, é a tecnologia de combate a incêndios utilizada pelo CIOPAER (Centro Integrado de Operações Aéreas). O comandante Sérgio Albuquerque, responsável pelas operações no Juruá, explicou como funciona o equipamento chamado Bambi Bucket, conhecido popularmente como “Eli Balde”.

Segundo o comandante, o Bambi Bucket é um sistema acoplado a helicópteros, capaz de transportar e despejar grandes volumes de água diretamente sobre focos de incêndio. “Já estamos utilizando o equipamento na região. Ele é enganchado no helicóptero e, durante o voo, sobrevoamos o foco com velocidade reduzida e despejamos a água com precisão”, explicou. O dispositivo possui capacidade ajustável, podendo carregar 500 ou até 850 litros de água, dependendo da necessidade da operação.

Para realizar o reabastecimento, a aeronave sobrevoa mananciais como açudes e rios, mergulha o balde no reservatório e, uma vez cheio, retorna ao foco do incêndio. “Dependendo da intensidade do fogo e da estratégia de lançamento, conseguimos combater o incêndio em uma única passagem”, ressaltou Albuquerque.

Além do sistema de combate a incêndios, o helicóptero também está equipado com um moderno feixe de luz de busca noturna, utilizado para apoio em operações de resgate e patrulhamento. “Esse dispositivo permite uma variação no foco de iluminação, podendo abranger uma área mais ampla ou mais concentrada, de acordo com a necessidade da missão”, explicou o comandante.

Atualmente, o CIOPAER conta com seis aeronaves no estado – três aviões e três helicópteros. No Vale do Juruá, estão operando um helicóptero e dois aviões, com uma base provisória montada na região. A novidade é que a base definitiva será inaugurada no início de agosto, em uma área próxima ao Hospital do Juruá, reforçando a presença permanente do centro aéreo no interior do estado.

A presença da aeronave e da equipe de operações aéreas na Expoacre Juruá demonstra o investimento do Governo do Estado na modernização das ações de segurança e prevenção a desastres, especialmente no combate aos incêndios florestais que atingem a região durante o período de estiagem.

