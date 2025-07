Helicóptero, mata densa e armas: veja detalhes da operação para prender acusado de matar advogada

Uma operação da Polícia Civil realizada na tarde deste sábado (12) em propriedades da família de Diego Luiz Gois Passos, na comunidade Boa Água, zona rural de Rio Branco, resultou na prisão de dois familiares e na apreensão de armas de fogo. Diego, acusado de atropelar e matar a advogada Juliana Chaar, estava no local, mas conseguiu fugir instantes antes da chegada das equipes.

A ação foi coordenada pelos delegados Alcino Júnior e Cristiano Bastos e teve apoio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Vara das Garantias e cumpridos em duas propriedades ligadas à família do investigado.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma espingarda na residência da prima de Diego e, em área externa da propriedade do esposo dela, localizaram uma pistola e um revólver. O casal foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e levado para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde os procedimentos legais foram realizados.

Segundo a polícia, a fuga de Diego foi possível devido ao difícil acesso à região e à possibilidade de que ele tenha sido avisado da chegada das equipes. Apesar disso, as buscas continuam e novas diligências devem ocorrer nos próximos dias.

A operação representa um avanço nas investigações que cercam o caso, que ganhou grande repercussão após a morte de Juliana Chaar, em junho, na saída de um bar da capital. A prisão temporária de Diego Passos foi mantida pela Justiça nesta semana.