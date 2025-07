Helldivers 2 chega ao Xbox Series S e X, anuncia PlayStation!

Os fãs de tiro cooperativo podem comemorar: Helldivers 2, um dos maiores sucessos recentes da PlayStation, vai cruzar as linhas da exclusividade e será lançado para consoles Xbox. Segundo comunicado oficial, o game chega ao Xbox Series X|S no dia 26 de agosto de 2025.

A pré-venda de Helldivers 2 já está disponível na Microsoft Store por R$ 229,90 na versão básica, enquanto a Super Citizen Edition sai por R$ 340. Além de ter sido lançado no PS5, o game da Sony também conta com uma versão para PC na Steam.

O diretor de Helldivers 2, Mikael Eriksson, confirmou que o jogo contará com crossplay entre plataformas e celebrou o lançamento no Xbox. “Sabemos que os jogadores pedem isso há bastante tempo e estamos muito animados em trazer ainda mais Helldivers para o nosso jogo.”

Conheça Helldivers 2

Lançado em 2024, Helldivers 2 fez bastante sucesso em seu lançamento no PS5 e PC, o que levou usuários a solicitarem uma versão no console rival da Sony. O gameplay de tiro em terceira pessoa é totalmente cooperativo, com até quatro jogadores assumindo o papel dos Helldivers, uma elite militar encarregada de levar a “Democracia Gerenciada” aos cantos mais distantes da galáxia.

Os jogadores podem personalizar suas armas principais, além de utilizar os poderosos “estratagemas“, que permitem chamar ataques aéreos devastadores, veículos e armamentos pesados. Tudo isso em missões cheias de ação, onde o trabalho em equipe é a chave para o sucesso — e para sobreviver ao fogo amigo acidental.

O game fez tanto sucesso em sua estreia que obteve quatro indicações ao The Game Awards, além de receber estatuetas em outras grandes premiações, como o DICE Awards.

O que esperar da versão de Xbox?

Além das missões tradicionais, Helldivers 2 conta com um metajogo em tempo real, conhecido como Guerra Galáctica, que também chega ao Xbox. Nele, jogadores de todo o mundo colaboram para libertar planetas e expandir a influência da Super Terra, enfrentando três facções principais:

Terminídeos : criaturas alienígenas semelhantes a insetos, que atacam em hordas incessantes;

: criaturas alienígenas semelhantes a insetos, que atacam em hordas incessantes; Autômatos : robôs assassinos programados para espalhar caos e destruição;

: robôs assassinos programados para espalhar caos e destruição; Illuminate: alienígenas altamente tecnológicos que usam poderes psíquicos e armamentos avançados.

Como o jogo chegará ao Xbox com crossplay, os jogadores de diferentes plataformas poderão se unir para garantir o domínio da Super Terra. No entanto, a Sony ainda não comentou se os jogadores da Microsoft precisarão vincular seus dados com a PlayStation Network, o que gerou polêmica no PC.

Troca de exclusivos

O lançamento de Helldivers 2 no Xbox Series S e X é claramente uma estratégia da Sony para ganhar mais jogadores e manter o multiplayer vivo. O movimento é similar ao que a Microsoft vem fazendo com seus títulos originais.

A companhia abriu mão da exclusividade e vem lançando cada vez mais jogos do Xbox para o PlayStation 5. A estratégia começou com jogos menores e online, como Sea of Thieves e Grounded, mas se expandiu para franquias maiores:

Forza Horizon 5 foi anunciado e chegou ao PS5 este ano, com aprimoramentos para o PS5 Pro ;

foi anunciado e chegou ao este ano, com aprimoramentos para o ; Em 12 de agosto, Hellblade 2 também será lançado para o PlayStation 5 com uma edição aprimorada;

também será lançado para o com uma edição aprimorada; Já no dia 26 de agosto, Gears of War: Reloaded chega ao PS5, com upgrade gratuito para jogadores do Xbox e PC que já possuem a Ultimate Edition.

Enquanto Helldivers 2 chegará ao Xbox, é válido ressaltar que a Sony não deve “abrir as porteiras” e lançar jogos single-player de grandes franquias na plataforma rival. Afinal, parte da estratégia de venda do PS5 é ter jogos exclusivos de peso no mercado de consoles, como God of War Ragnarök, Spider-Man 2, The Last of Us e o recém-lançado Death Stranding 2 (que pode chegar a mais plataformas futuramente por ser da Kojima Production).

Enquanto a exclusividade segue firme nos consoles, a PlayStation expandiu sua área de atuação no PC durante os últimos anos. A companhia já lançou seus principais exclusivos recentes do PS5 para computadores — o título mais recente da leva é Stellar Blade.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por ContilNet.