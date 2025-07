“Hétero flex”: homens que têm relação com outros homens, mas fogem do rótulo de bissexual

Uma nova geração de homens vem chamando atenção por afirmar publicamente ser heterossexual, mas também revela que mantém relações sexuais com outros homens. Mesmo assim, recusam-se a se autodeclarar bissexuais, usando a nomenclatura “hétero flex”.

Embora as práticas não sejam novas, a forma como são justificadas mudou. Antes, muitos homens escondiam essas experiências homoafetivas, principalmente das parceiras. Alguns, na tentativa de descontruir algum preconceito, assumem que “de vez em quando rola com homem”, mas evitam se reconhecer como bissexuais. Preferem se autointitular “heteroflexíveis” ou usar a expressão “homens que fazem sexo com homens (HSH)” para tentar suavizar o impacto que o rótulo de “bi” ainda causa em certos círculos masculinos.

Mas por que essa resistência? O motivo é simples: manter o status social. A heterossexualidade, especialmente para homens, ainda é vista como um lugar de poder e respeito. Ao preservar esse rótulo, eles conseguem explorar sua sexualidade sem abrir mão da posição social que a heteronormatividade oferece. Como bônus, ganham o selo de “modernos”, já que hoje a liberdade sexual é mais aceita do que no passado.

Porém, especialistas apontam que essa resistência tem mais a ver com insegurança do que com liberdade. O desejo por homens e mulheres tem nome: bissexualidade, e para representar essas pessoas que existe o “B” na sigla LGBTQIAPN+. Ignorar essa identidade não faz com que a prática desapareça, mas o transparece o desejo de não pertencer a uma “bandeira”, estereotipada por alguns grupos sociais.

O debate não é sobre rotular por rótulo, mas entender que negar quem se é para manter privilégios não muda a realidade. Sexo entre dois homens é sexo homossexual, não importa quem é ativo, passivo, nem a frequência. O mesmo vale para relações entre mulheres ou entre homem e mulher. Quem se diverte com todas essas possibilidades é, por definição, bissexual.