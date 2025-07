homem-atira-em-mulher-durante-manuseio-da-arma-e-foge

Uma mulher foi vítima de um tiro na perna disparado pelo marido dela na manhã deste sábado (26/7). A ocorrência aconteceu no Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal.

Segundo a própria vítima, ela foi atingida acidentalmente enquanto o autor manuseava a arma dentro de casa. O quadro clínico dela é estável.

No local, a equipe do 27° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestou socorro imediato e conduziu a vítima a uma unidade hospitalar da região.

O homem fugiu do local após o ocorrido, mas foi localizado nas proximidades pelos militares. A arma, no entanto, não foi encontrada.