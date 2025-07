Homem com tornozeleira é flagrado furtando celular em supermercado de Rio Branco e acaba preso

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (23), acusado de furtar o celular de um açougueiro dentro de uma grande rede de supermercados localizada na rua Leblon, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. A ação foi realizada por investigadores da 1ª Regional da Polícia Civil do Acre, que rapidamente identificaram o suspeito com a ajuda de imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento.

O furto aconteceu durante o expediente da vítima, funcionário do setor de açougue, que havia deixado o celular sobre o balcão — prática comum entre os colaboradores para evitar o manuseio do aparelho próximo aos alimentos. Ao ser chamado por uma colega e se ausentar do local por alguns instantes, o trabalhador retornou e percebeu que o telefone havia desaparecido.

Através das câmeras de segurança, foi possível flagrar o momento exato em que um casal se aproximava da área do açougue. O homem, que usava tornozeleira eletrônica, foi gravado furtando o aparelho. Além do celular, uma capa protetora contendo um cartão de crédito da vítima também foi levada.

Com o apoio do setor de segurança do supermercado, os investigadores cruzaram as imagens com o registro de uma compra feita no mesmo horário do crime. A nota fiscal permitiu a identificação do suspeito, já que a transação foi realizada em seu nome. A equipe da Polícia Civil localizou o homem em pouco tempo e efetuou a prisão em flagrante.

Segundo o delegado da 1ª Regional, Dr. Karlesso Nespoli, a agilidade na investigação foi essencial. “A pronta resposta dos nossos agentes, somada à cooperação dos funcionários do supermercado, permitiu a identificação e a prisão do autor. É fundamental que a população continue confiando na atuação da Polícia Civil, pois seguimos firmes no combate à criminalidade e na responsabilização de quem infringe a lei”, afirmou.

O acusado foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado por furto qualificado. Tanto o celular quanto o cartão de crédito foram recuperados e devolvidos ao legítimo dono.