Homem confunde polícia durante abordagem por usar aferidor de pressão como tornozeleira eletrônica

Um vídeo inusitado tem arrancado gargalhadas nas redes sociais ao mostrar uma situação curiosa durante uma ronda da Polícia Militar. Um homem foi abordado por aparentar estar utilizando uma tornozeleira eletrônica, mas, para surpresa dos policiais, o objeto no tornozelo era, na verdade, um aferidor de pressão arterial encontrado no lixo.

A cena gerou confusão e risos. No vídeo, é possível ver o momento em que os policiais se aproximam do homem e percebem que o “equipamento” não era de monitoramento, mas sim um item médico adaptado. Durante a averiguação, os militares seguiram o protocolo padrão, checando documentos e antecedentes, e constataram que o homem não tinha nenhuma passagem pela polícia.

“Essa é nova pra mim”, comentou um dos policiais, visivelmente surpreso com a criatividade do abordado. O episódio, além de divertido, serviu como exemplo de abordagem respeitosa e humanizada, e o vídeo continua circulando nas redes com milhares de compartilhamentos e comentários bem-humorados.