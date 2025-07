Homem desaparece durante pescaria no Purus e mobiliza buscas em Boca do Acre

Um homem identificado como Arlison está desaparecido desde uma pescaria realizada no rio Purus, em Boca do Acre, no Amazonas. A situação preocupa familiares e amigos que seguem em busca de respostas.

A pescaria acontecia durante a piracema do mandim e do surubim, período que costuma atrair muitos pescadores por conta da abundância de peixes. Arlison, no entanto, sofria de epilepsia e tinha histórico de crises convulsivas frequentes, o que exigia atenção constante durante qualquer atividade, especialmente em ambientes de risco como o rio.

Após o desaparecimento, os próprios colegas que estavam com ele iniciaram as buscas, mas, até o momento, o corpo ainda não foi localizado.

As buscas seguem sendo feitas de forma voluntária, com a esperança de que o desfecho traga alívio aos que acompanham a situação de perto.

Com informações Yaconews