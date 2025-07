Homem desconfia de traição, fica furioso e mata namorada e vizinho

Flavio André Leonardo da Costa Júnior é procurado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) pelo assassinato da namorada e de um vizinho. O crime aconteceu em 13 de julho, em Águas Lindas (GO), Entorno do DF. Joice Daniela de Azevedo Vieira, 29 anos, tinha quatro filhos e foi morta na frente de dois deles.

A suspeita é de que o homem desconfiava que a namorada o traía com o vizinho, Edson Nunes de Araújo, de 46 anos. Entretanto, a polícia disse que essa informação não foi confirmada pela investigação.

O autor usou uma arma de fogo e atirou primeiro em Edson, que era seu vizinho de porta. Em seguida, ele foi até o outro apartamento e atirou contra a companheira.

A polícia informou que o crime foi testemunhado por dois dos quatro filhos de Joice. Um amigo do vizinho que estava no local ajudando-o a pintar o apartamento também foi atingido pelo suspeito, mas foi socorrido.

Após o crime, o autor fugiu do local com a arma e, de acordo com a polícia, ele continuava foragido até a última atualização desta reportagem.

Joice e Edson não resistiram aos ferimentos e morreram no local do assassinato. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios (GIH) de Águas Lindas de Goiás.

