Homem é acusado de furto e leva dois tiros como “disciplina” de facção criminosa no em Rio Branco

Cleber Souza Lima, de 36 anos, foi vítima de uma “disciplina” imposta por membros de uma facção criminosa no final da tarde desta quinta-feira (31), na Rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Cleber é dependente químico e foi acusado por integrantes de uma organização criminosa de ser o autor de diversos furtos de fios no bairro. Os faccionados tinham informações precisas sobre ele, inclusive sobre a pessoa que comprava o material furtado, que também foi localizada pelos criminosos.

Cleber caminhava pela Rua Beira Rio quando foi abordado por dois homens armados. Eles o agrediram e, em seguida, ele conseguiu se desvencilhar dos agressores. Nesse momento, os criminosos efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu as costas da vítima, e outro a feriu de raspão na testa, provocando apenas um ferimento leve acima da sobrancelha.

Para escapar da morte, Cleber se jogou no Rio Acre e nadou até o bairro da Base, onde pediu ajuda a populares. Eles acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local e, com apoio dos moradores, os socorristas desceram um barranco na Rua Estado do Acre até às margens do rio, onde prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima até a ambulância. Após ser estabilizado, Cleber foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

Guarnições do 1º e do 2º Batalhão realizaram buscas nas duas regiões, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).