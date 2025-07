Homem é atingido por disparo acidental de rifle durante caçada no interior do Acre

Itamar da Silva, de 32 anos, foi vítima de um disparo acidental na manhã deste sábado (13), no Ramal Abibicure, com acesso pelo km 40 da BR-364, na zona rural do município de Bujari, interior do Acre.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele estava em casa e saiu de moto levando um rifle ao lado, com o objetivo de caçar. Durante o trajeto, Itamar se desequilibrou e quase caiu. Nesse momento, a arma de fogo caiu no chão e disparou acidentalmente, atingindo seu abdômen de baixo para cima. Mesmo ferido, ele conseguiu retornar para casa e pedir ajuda aos familiares.

Os parentes prestaram os primeiros socorros, colocaram Itamar em um carro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na BR-364, os socorristas conseguiram interceptar o veículo e transferir a vítima para a ambulância, onde iniciaram os primeiros atendimentos. Em seguida, foi solicitado o apoio de uma ambulância de suporte avançado, que encontrou a unidade básica nas proximidades da entrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Após estabilizarem o quadro clínico de Itamar, os socorristas o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

Ao dar entrada na unidade de saúde, ele foi preparado às pressas e levado ao centro cirúrgico para se submeter a uma laparotomia exploratória, diante da suspeita de hemorragia interna.