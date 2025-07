Homem é baleado ao tentar roubar policial da reserva com mochila cheia de dinheiro

Um homem de 35 anos foi baleado na manhã desta sexta-feira (11) após tentar assaltar um tenente da reserva da Polícia Militar no centro de São Paulo. O caso aconteceu nas proximidades da Rua Antônio Carlos, na região da Avenida Paulista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima que atualmente trabalha transportando valores para uma casa de câmbio carregava uma mochila com cerca de R$ 30 mil em espécie, além de diversas moedas estrangeiras. Entre os valores estavam:

5 mil euros

3 mil dólares americanos

200 mil ienes japoneses

200 mil pesos chilenos

500 dólares canadenses

1 mil soles peruanos

O policial relatou que havia acabado de sair do Shopping Cidade São Paulo e caminhava em direção ao carro quando foi surpreendido pelo criminoso armado. O suspeito anunciou o assalto, roubou a mochila e obrigou a vítima a dirigir sob ameaça.

Durante o trajeto, o assaltante se comunicava por celular, o que levantou a suspeita de que outros criminosos estivessem envolvidos. Ele também usou a expressão “fita dada”, termo usado no meio policial para indicar que tinha informações prévias sobre o transporte do dinheiro.

Ao chegarem à Rua Antônio Carlos, o criminoso ordenou que o veículo parasse. Foi nesse momento que o policial da reserva aproveitou uma brecha, sacou sua pistola e atirou duas vezes, atingindo o assaltante no braço direito e na perna esquerda. O suspeito foi socorrido e está internado sob escolta policial. A mochila com o dinheiro foi recuperada, e o revólver usado no assalto foi apreendido. O caso foi registrado como roubo e lesão corporal decorrente de intervenção policial.