Homem é condenado a mais de 17 anos por execução dentro de hospital

Um dos envolvidos no assassinato de Filipe Batista, ocorrido dentro da sala de raio-x do Hospital Municipal de Brumado, no sudoeste da Bahia, foi condenado nesta semana a 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O veredito foi proferido após júri popular, que reconheceu a gravidade e a brutalidade do crime cometido em 28 de abril de 2024.

Segundo informações do processo, o condenado utilizou a identidade de um acompanhante para ter acesso à vítima, que estava internada no hospital. Com a ajuda de um porteiro e de outro homem ainda não identificado, ele invadiu a unidade de saúde e atirou 22 vezes contra Filipe. A vítima, que se recuperava de uma cirurgia, estava com o braço imobilizado e recebendo soro no momento do ataque, o que impediu qualquer possibilidade de defesa.

A sentença destacou fatores agravantes como a reincidência criminal o réu já havia sido condenado por tráfico de drogas em 2014 e a condição de vulnerabilidade da vítima no momento da execução. Essas circunstâncias contribuíram para o aumento da pena.

Durante o julgamento, o porteiro acusado de colaborar com a entrada dos criminosos foi absolvido por falta de provas suficientes que comprovassem sua participação direta no homicídio.

O terceiro envolvido na ação, que teria participado da execução, ainda não foi identificado. A polícia segue investigando o caso para localizar e responsabilizar todos os envolvidos no assassinato. O crime chocou a comunidade local pela audácia e violência, especialmente por ter ocorrido dentro de uma instituição de saúde, considerada um espaço de proteção e cuidado.