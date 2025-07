Homem é condenado à prisão perpétua por decapitar o pai e postar vídeo do crime

Justin D. Mohn, de 33 anos, foi condenado na sexta-feira, 11, à prisão perpétua pelo assassinato do próprio pai na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

O crime ocorreu em janeiro de 2024, na casa da família em Levittown, subúrbio da Filadélfia, e chocou o país após Mohn publicar um vídeo no YouTube exibindo a cabeça decepada da vítima.

Mohn atirou em seu pai, Michael F. Mohn, de 68 anos, com uma pistola, decapitou-o com uma faca de cozinha e um facão. O vídeo de 14 minutos do YouTube que ele postou ao vivo ficou por várias horas no ar antes de ser removido.

O Ministério Público afirmou que Mohn demonstrou total ausência de arrependimento e cometeu o crime como forma de intimidação contra o governo dos Estados Unidos.

A promotora Jennifer Schorn disse a repórteres que Mohn exibiu uma “falta completa e absoluta de remorso”, chamando-a de “crime inimaginável e insondável”.

Michael Mohn era engenheiro do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA.

Justin Mohn foi preso no mesmo dia do crime após invadir uma instalação militar em Fort Indiantown Gap. Na ocasião, ele carregava um dispositivo USB com imagens de prédios federais e instruções para fabricação de explosivos.