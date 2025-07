Homem é detido por moradores e acaba preso por furtar clínica no Guará

Dois homens, de 31 e 35 anos, ajudaram na prisão em flagrante de um suspeito de furto qualificado em uma clínica no Guará.

Segundo a dupla, o homem de 21 anos pulou o muro de uma clínica localizada na região com uma sacola contendo equipamentos eletrônicos, incluindo notebook e carregadores. Ele teria arrombado a janela da sala de informática do local e furtado os itens dentro do estabelecimento.

A equipe do 4° Batalhão da Polícia Militar encontrou o autor já contido pelos dois homens. O suspeito negou o furto ao se defender dizendo que encontrou os objetos do lado de fora do prédio, mas foi confrontado pelas testemunhas.

O homem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que constatou ausência de lesões que exigissem hospitalização.

O indivíduo foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde teve a prisão em flagrante registrado por furto duplamente qualificado.