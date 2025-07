Homem é encontrado morto em pátio de motel em Rio Branco; polícia suspeita de overdose

Um homem identificado como David Weverton Matos Araújo, de 31 anos, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (14) no pátio de um motel localizado no bairro Habitar Brasil, em Rio Branco. A principal hipótese da polícia é de que a causa da morte tenha sido uma overdose.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 4h. Equipes do 1º Batalhão foram acionadas via COPOM após funcionários do motel informarem que havia um homem desacordado no pátio do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já estava sem vida.

Conforme relato do gerente do motel, David chegou ao local por volta da 1h da manhã, acompanhado de outro homem, em um carro modelo Chevrolet Onix de cor prata. Cerca de três horas depois, David saiu do quarto, caminhou pela área externa do estabelecimento e caiu no chão. A movimentação foi flagrada pelas câmeras de segurança. Funcionários foram até o local e verificaram que ele não apresentava sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma equipe de suporte avançado, que confirmou o óbito ainda no local.

O acompanhante de David, que estava ferido em uma das pernas, foi atendido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A suspeita é de que ele tenha se machucado durante uma queda ou ao colidir com algum objeto no banheiro do quarto.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Dentro do quarto, os peritos encontraram vestígios de substâncias entorpecentes, o que reforça a suspeita de overdose. Após os procedimentos no local, o corpo de David foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.